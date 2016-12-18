Королевский дворец в Мадриде

Прадо Если времени на Мадрид у вас мало, и вы вынуждены фильтровать объекты для посещения, то можете выбросить что угодно, но музей Прадо посетить нужно.…

Мадрид: собор и кардинал Собор Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена Название в переводе с арабского означает «крепость», так как, по преданию, фигурка Девы Марии была найдена…