yarowind (yarowind) wrote,
yarowind
yarowind

Королевский дворец в Мадриде

Королевский дворец, он же Восточный (хоть и находится в западной части Мадрида) – официальная резиденция испанских монархов. Тем не менее, король тут не живет и посещает его лишь по дням официальных церемоний. В Средние века на его месте находилась мавританская крепость эмиров Кордовы и Толедо.
Оружейная площадь, 1892 – тут каждую первую среду месяца происходит церемония смены караулы королевской гвардии.
1.
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В 1561г был выстроен первый дворец, который радостно сгорел на Рождество 1734г. К 1764г был выстроен новый. В то время это был самый большой дворец в Западной Европе. За пример брался Версаль.
2.
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3. Вид со стороны Восточной площади
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4.
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5.
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6.
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Фотографировать во дворце в общем-то нельзя, поэтому фотографий интерьеров будет немного.
7. Центральная лестница
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8. По центру виден герб испанских монархов
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9. Потолок в холле
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10.
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11.
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12. Как диванчики в цвет стен подобрали!:)
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13.
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14.
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15. Королевская часовня
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16. Одни из самых известных монархов Испании: Изабелла Кастильская
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17. и Фердинанд Арагонский.
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18.
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19.
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20.
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21.
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23. Внутренний дворик дворца
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24.
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С восточной стороны дворца к нему примыкает Восточная же площадь, на которой установлено множество памятников.
25.
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26. Деревья аккуратно подстрижены.
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27. В центре площади стоит конный памятник королю Филиппу IV, 1640.
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Лицо лепилось на основе портрета короля кисти Веласкеса, а расчеты по определению центра тяжести лошади делал сам Галилео Галилей.
28.
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Парк Кампо дель Моро расположен перед королевским дворцом. Ранее здесь находились дома местных мусульман, но в 1734г существующий дворец Алькасар сгорел, началось строительство нового, и Филипп V, первый Бурбон на престоле, решил заодно и подчистить территорию вокруг. Так возник парк.
29.
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30. Видны спальные районы Мадрида.
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31.
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Tags: Испания, Мадрид

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