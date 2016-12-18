Королевский дворец в Мадриде

Оружейная площадь, 1892 – тут каждую первую среду месяца происходит церемония смены караулы королевской гвардии.
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В 1561г был выстроен первый дворец, который радостно сгорел на Рождество 1734г. К 1764г был выстроен новый. В то время это был самый большой дворец в Западной Европе. За пример брался Версаль.
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3. Вид со стороны Восточной площади
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Фотографировать во дворце в общем-то нельзя, поэтому фотографий интерьеров будет немного.
7. Центральная лестница
8. По центру виден герб испанских монархов
9. Потолок в холле
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12. Как диванчики в цвет стен подобрали!:)
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15. Королевская часовня
16. Одни из самых известных монархов Испании: Изабелла Кастильская
17. и Фердинанд Арагонский.
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23. Внутренний дворик дворца
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С восточной стороны дворца к нему примыкает Восточная же площадь, на которой установлено множество памятников.
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26. Деревья аккуратно подстрижены.
27. В центре площади стоит конный памятник королю Филиппу IV, 1640.
Лицо лепилось на основе портрета короля кисти Веласкеса, а расчеты по определению центра тяжести лошади делал сам Галилео Галилей.
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Парк Кампо дель Моро расположен перед королевским дворцом. Ранее здесь находились дома местных мусульман, но в 1734г существующий дворец Алькасар сгорел, началось строительство нового, и Филипп V, первый Бурбон на престоле, решил заодно и подчистить территорию вокруг. Так возник парк.
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30. Видны спальные районы Мадрида.
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