yarowind (yarowind) wrote,
yarowind
yarowind

Ленин в Самаре

У меня уже были репортажи про дом-музей Ленина в Уфе, про Ленинские горки, кабинет Ленина в Кремле, теперь вот еще и про самарский музей напишу. Прям Ленининана получается:)
На улице Ленинской зеленеет дом купца Рытикова, последняя четверть XIXвека, на втором этаже которого с мая 1890 по август 1893г снимала квартиру семья Ленина Ульяновых.
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В это время будущий вождь мирового пролетариата готовился к экзаменам, потом их сдавал экстерном на юридическом факультете Санкт-Петербургского императорского университета. Потом тут же в Самаре поступил на службу помощником присяжного поверенного в окружном суде. С 1940г тут музей.
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3. Поднимемся на второй этаж.
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4. Хозяйственно-бытовая комната. Посудный шкаф хороший.
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5. Вышивание – старинная девичья забава.
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6. Если надоело вышивать – можно шить. Или вздремнуть.
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7. Маленький Володя еще не знал, что станет брендом для лампочки.
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8. Кровать напоминает больничную.
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9. Свет мой, зеркальце, скажи…
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10. Рабочий кабинет. Устал – опять же можно вздремнуть на диване.
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11.
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12.
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13. Где чья комната я сейчас не вспомню, так что можно поиграть в угадайку
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16. Борцы с буржуазией жили себе вполне буржуазно.
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21. Питались Ульяновы плохо – на столе один черствый хлеб на засохшие пироги!
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23. Интернета у них не было, поэтому вечерами они играли на пианино.
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На первом этаже восстановлена обстановка магазина, который тут был, когда Ульяновы жили на втором этаже.
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26.
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27. Продавали тут пустые бутылки и ржавые коробки
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28. Внизу еще есть подвальчик, вон лестница туда ведет.
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29. Тут есть небольшая выставка народных костюмов
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30. Выставка ориентирована на детей
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32. Сохранился практически без утрат – и сам дом, и каретный сарай, и даже небольшой садик.
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34.
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Tags: #словосамаре, Самара, музей
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