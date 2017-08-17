Ленин в Самаре

Старая Самара Старая Самара тиха и патриархальна. Но неопрятна. Облупленные дома – это не исключение, а обыденность. По крайней мере, так было на лето 2015г. Кусок…

Самарский краеведческий Во время поездок не часто бывает время на музеи, особенно когда погода хорошая и хочется больше погулять по городу, но вот в Самаре такая возможность…