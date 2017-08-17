Ленин в Самаре

На улице Ленинской зеленеет дом купца Рытикова, последняя четверть XIXвека, на втором этаже которого с мая 1890 по август 1893г снимала квартиру семья
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В это время будущий вождь мирового пролетариата готовился к экзаменам, потом их сдавал экстерном на юридическом факультете Санкт-Петербургского императорского университета. Потом тут же в Самаре поступил на службу помощником присяжного поверенного в окружном суде. С 1940г тут музей.
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3. Поднимемся на второй этаж.
4. Хозяйственно-бытовая комната. Посудный шкаф хороший.
5. Вышивание – старинная девичья забава.
6. Если надоело вышивать – можно шить. Или вздремнуть.
7. Маленький Володя еще не знал, что станет брендом для лампочки.
8. Кровать напоминает больничную.
9. Свет мой, зеркальце, скажи…
10. Рабочий кабинет. Устал – опять же можно вздремнуть на диване.
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13. Где чья комната я сейчас не вспомню, так что можно поиграть в угадайку
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16. Борцы с буржуазией жили себе вполне буржуазно.
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21. Питались Ульяновы плохо – на столе один черствый хлеб на засохшие пироги!
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23. Интернета у них не было, поэтому вечерами они играли на пианино.
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На первом этаже восстановлена обстановка магазина, который тут был, когда Ульяновы жили на втором этаже.
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27. Продавали тут пустые бутылки и ржавые коробки
28. Внизу еще есть подвальчик, вон лестница туда ведет.
29. Тут есть небольшая выставка народных костюмов
30. Выставка ориентирована на детей
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32. Сохранился практически без утрат – и сам дом, и каретный сарай, и даже небольшой садик.
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