yarowind (yarowind) wrote,
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yarowind

Иордан

В 40 км от Иерусалима, на территории Палестинской автономии, находится место крещения Христа на реки Иордан. В Евангелие это место называется Вифавара. Но за минувшее время река много раз меняла свое русло, поэтому точное местоположение никто не знает, сошлись на этом - Каср Эль-Яхуд, в 10 км от впадения Иордана в Мертвое море.
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2. Приблизительно посередине фотографии проходит граница Израиля с Иорданией.
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Греческий монастырь св. Иоанна Крестителя. Основан еще в IVв, во времена крестоносцев в 1128г перестроен.
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В XX веке пострадал от землетрясения, но был восстановлен, но тем не менее с 1967г монастырь закрыт. Виной тому конфликт Израиля с Иорданией, а монастырь находится в приграничной зоне.
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5. Ветер весело гонял по дороге перекати-поле.
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6. Вокруг пустыня. Красиво.
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7. Сверкает золотым куполом российский паломнический центр на территории Иордании.
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8. А это израильская сторона – Дорога монастырей вдоль Иордана.
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9. В сувенирном магазине продаются тематические футболки.
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10. Опять иорданская сторона и греческий храм.
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11.
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Река Иордан невелика и здесь, перед впадением, довольно мутна из-за глинистого дна и берегов. А вот вытекает она из Тивериадского озера вполне себе прозрачная.
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13. Хорошо можно видеть ширину реки – там уже Иордания.
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14. Паломники переодеваются в белые рубахи
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15. Иорданские пограничники скучают.
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16. А погода тем временем портилась, шла снежная буря.
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Tags: Израиль
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