Иерусалим: Сион, царь Давид и Армянский квартал Завершающий репортаж о Вечном городе будет о горе Сион, также на обратном пути пройдем через армянский квартал Старого города. Самым бросающимся…

Иерусалим, к западу от Старого города Есть такая общественная организация YMCA – юношеская христианская ассоциация. Основанная в Лондоне еще в 1844г ныне она имеет отделения в 130 странах…