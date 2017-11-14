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2. Приблизительно посередине фотографии проходит граница Израиля с Иорданией.
Греческий монастырь св. Иоанна Крестителя. Основан еще в IVв, во времена крестоносцев в 1128г перестроен.
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В XX веке пострадал от землетрясения, но был восстановлен, но тем не менее с 1967г монастырь закрыт. Виной тому конфликт Израиля с Иорданией, а монастырь находится в приграничной зоне.
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5. Ветер весело гонял по дороге перекати-поле.
6. Вокруг пустыня. Красиво.
7. Сверкает золотым куполом российский паломнический центр на территории Иордании.
8. А это израильская сторона – Дорога монастырей вдоль Иордана.
9. В сувенирном магазине продаются тематические футболки.
10. Опять иорданская сторона и греческий храм.
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Река Иордан невелика и здесь, перед впадением, довольно мутна из-за глинистого дна и берегов. А вот вытекает она из Тивериадского озера вполне себе прозрачная.
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13. Хорошо можно видеть ширину реки – там уже Иордания.
14. Паломники переодеваются в белые рубахи
15. Иорданские пограничники скучают.
16. А погода тем временем портилась, шла снежная буря.
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