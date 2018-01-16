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Современный Кембридж

Историческую застройку Кембриджа я уже выкладывал, пришло время посмотреть деловую часть города. Так как тут учится много неглупой молодежи, технологические гиганты не могли это упустить и открыли здесь свои офисы и представительства.
1. Например, вот компания мелкого софта.
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2. Но в начале гостиница. Отель Kendall расположен прямо в центре города. Небольшой и уютный, как я люблю:).
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3. Номера в стиле провинциального патриотизма.
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4. В коридорах стоят потертые стулья, висят литографии и картинки XIXв
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5. Тарелки с президентами
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6. Сундуки, как из закромов этнографического музея.
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7. В современных зданиях находятся различнейшие офисы.
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8.
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9. Привычного по американским городам высотного даунтауна тут нет. Он в Бостоне. А тут все тихо, скромно.
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Обратите внимание на дорожки – они бетонные. Никакой вам плитки или асфальта. А все почему? А потому что, у бетона гигантский срок службы, если его правильно заливать. А деньги американцы считать умеют.
10.
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11. Не люблю я такие аквариумы, честно говоря. Хочется большей приватности:).
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12. Неподалеку есть старый промышленный район. Тут сохранились здания из кирпича.
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13.
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14. Молодежь мечтает стать физиком-ядерщиком.
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15. Еще старые промобъекты.
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16. Церковь
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17.
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18.
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19. Своеобразный жилой дом.
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20. Мост. На той стороне – Бостон.
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21.
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22. Подмостное творчество
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23. Идем по набережной
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24.
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25. Еще Бостон
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26. Район Back Bay, по которому у меня были репортажи.
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27.
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28.
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29. Катера с зимы еще не расконсервировали
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30. А тут вы видите результаты пожара. Про него даже в местных новостях показывали.
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31. Казарки что-то щиплют в пожухлой траве.
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Ну вот, теперь все по Штатам, больше фотографий нет.

Tags: США
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