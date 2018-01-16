Современный Кембридж

Старый новый Кембридж Кембридж не исчерпывается Гарвардом и Массачусетским технологическим. Это вполне себе самодостаточный городок. Довольно таки старый, по американским…

Гарвард vs Массачусетский технологический Я люблю посещать старинные университеты. В них еще сохранился какой-то особый дух. Поэтому не посетить Гарвардский универ было нельзя. Тем более, что…