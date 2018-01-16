Современный Кембридж

1. Например, вот компания мелкого софта.
2. Но в начале гостиница. Отель Kendall расположен прямо в центре города. Небольшой и уютный, как я люблю:).
3. Номера в стиле провинциального патриотизма.
4. В коридорах стоят потертые стулья, висят литографии и картинки XIXв
5. Тарелки с президентами
6. Сундуки, как из закромов этнографического музея.
7. В современных зданиях находятся различнейшие офисы.
8.
9. Привычного по американским городам высотного даунтауна тут нет. Он в Бостоне. А тут все тихо, скромно.
Обратите внимание на дорожки – они бетонные. Никакой вам плитки или асфальта. А все почему? А потому что, у бетона гигантский срок службы, если его правильно заливать. А деньги американцы считать умеют.
10.
11. Не люблю я такие аквариумы, честно говоря. Хочется большей приватности:).
12. Неподалеку есть старый промышленный район. Тут сохранились здания из кирпича.
13.
14. Молодежь мечтает стать физиком-ядерщиком.
15. Еще старые промобъекты.
16. Церковь
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19. Своеобразный жилой дом.
20. Мост. На той стороне – Бостон.
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22. Подмостное творчество
23. Идем по набережной
24.
25. Еще Бостон
26. Район Back Bay, по которому у меня были репортажи.
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28.
29. Катера с зимы еще не расконсервировали
30. А тут вы видите результаты пожара. Про него даже в местных новостях показывали.
31. Казарки что-то щиплют в пожухлой траве.
Ну вот, теперь все по Штатам, больше фотографий нет.